Beyblade Burst Jumbo Jormuntor Le serpent venimeux

Lire la vidéo

Toujours mal à l'aise après leur rencontre avec Jin, Valt et Rantaro décident de protéger Shu. Malgré leurs efforts, Shu se fait prendre par surprise et est déstabilisé. S'il veut remporter la victoire, il devra prendre des risques et dépasser ses...