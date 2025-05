Beyblade Burst Vas-y Valtryek

Lire la vidéo

Dès que possible, Valt Aoi et ses amis se lancent dans des combats de Beyblade acharnés. Le directeur de l'école les rouspète, mais leur dévouement et leur passion ne passent pas inaperçus. Valt décide de devenir plus fort en apprenant les bases d...