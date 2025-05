Beyblade Burst Quadstrike Divine Belfyre la renaissance

Depuis sa défaite devant Quadra, Bel ne pense plus qu'à la mystérieuse Bladeuse masquée. Il la voit en rêve et même en mangeant ! Même face à Ranzo, Bel voit Quadra. Ranzo se fâche et menace de quitter le Théâtre des Abysses. Dans le chaos, le Pri...