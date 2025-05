Beyblade Burst Quadstrike Hurlements de terreur Kerbeus revient

Bel, Ranzo et Hanna rencontrent un spectacle de marionnettes qui offre tous les classiques : une princesse, un prince, une invasion spatiale, et même un tournoi de Beyblade ! Et il s'avère que le Blader qu'ils doivent vaincre n'est autre que l'anc...