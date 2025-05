Beyblade Burst Quadstrike Les défis du Champion La grande Finale

Kit et Bel sont prêts à affronter Aiger. Ayant déjà perdu contre le Prince des Ténèbres, Pri ne supporte pas de voir Bel perdre à nouveau et décide de devenir son coach non officiel. Bien sûr, c'est autant pour sa fierté que pour la sienne, mais p...