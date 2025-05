Beyblade Burst Rise La dernière case : Aiger entre en scène

Lire la vidéo

Après leurs dernières victoires, Dante, Arman et Delta sont les derniers Bladers en lice et vont pouvoir affronter le champion du monde Aiger Akabane et peut-être conquérir son titre. Mais qui sera le premier à combattre ce Blader de légende ?