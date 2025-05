Beyblade Burst Surge Le héros des combats en duo

Lire la vidéo

Hikaru et Rantaro affrontent Dante et Lui et une chose est claire : il faut espérer que leur esprit d'équipe leur assurera la victoire ! Dante et Lui forment un duo improbable, mais leur puissance est incontestable. Pendant ce temps, Aiger est mal...