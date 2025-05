Beyblade Burst Turbo La Tour Dread: la citadelle des ténèbres

Aiger et Ranjiro arrivent à la tour Dread, mais Hyde est là qui les attend et rien ne se passe comme prévu. Et avec l'arrivé e du célèbre voleur de toupie, le Comte Nightfell, la situation devient encore plus imprévisible ! Pendant ce temps, Valt ...