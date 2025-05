Beyblade Burst Turbo Le croiseur de combat

Lire la vidéo

Aiger, Hae-jin et le Grand hef s'embarquent sur le Croiseur Toupie ! Aiger va devoir combattre ses amis et ses ennemis s'il veut avoir l'occasion d'affronter le champion du monde, Valt Aoi. Mais les membres du Turbo 4 sont à bord et le défi est re...