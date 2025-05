Beyblade X Épisode 43

Lire la vidéo

À l'apogée de l'équipe Pendragon, avec tant de victoires qui s'enchaînent, Khrome, alors chef d'équipe, a de plus en plus de responsabilités. Tandis que Khrome et Sigrid tentent de concilier blading et carrière, Jaxon, lui, ne pense plus qu'à comb...