Beyblade X Noblesse oblige

Les Bladers viennent de loin pour percer les mystères de la plus grande attraction de la Maison de Zonamos, "Énigmes et Toupies". L'équipe Persona n'a plus qu'une énigme à résoudre avant de réussir l'épreuve et de gagner la gloire et la fortune ! ...