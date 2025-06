Bienvenue chez les Loud Quand Lori n'est pas là les souris dansent

Lire la vidéo

On est vendredi et les parents sortent en amoureux. Ils laissent les rênes à Lori qui est responsable de ses frères et sœurs pour la soirée. Mais tous vont se liguer contre elle car elle est trop sévère et vont désigner Lyncoln comme le nouveau re...