Bleu saphir Bleu saphir

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Diffusé le 29/02/2016

Le jour de ses 16 ans, Gwendolyn s'est découvert un don extraordinaire : le pouvoir de voyager dans le temps. Aux côtés de son équipier Gideon, elle accomplit des missions pour le compte des Veilleurs, une société secrète qui fouille le passé depuis des siècles. On raconte en effet qu'une fois le sang de tous les voyageurs du temps collecté, un immense pouvoir viendra guérir les maux de l'humanité. Mais est-ce la vérité ? Après avoir frôlé la mort dans des circonstances mystérieuses, Gwen décide d'enquêter sur les véritables intentions de ses « protecteurs ».