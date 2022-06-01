Bob Marley, dans le cœur des Français Bob Marley, dans le cœur des Français

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En 1980, plus de 50 000 fans envahissent le tarmac du Bourget pour voir Bob Marley en concert ! Un événement gigantesque qui marque le début d'une histoire d'amour unique entre les Français et la star jamaïcaine. Pourquoi un tel engouement ? À la fin des années 70, alors que la France traverse des moments difficiles, le reggae de Bob Marley débarque comme une bouffée d'air frais. Ses tubes portent des messages simples mais puissants : paix, justice et liberté, qui parlent à tous. Des jeunes aux plus âgés, des banlieues aux campagnes, Bob Marley séduit tout le monde. Ses concerts parisiens font salle comble et quand il part en tournée, c'est toute la France qui s'enflamme ! Ce documentaire retrace le parcours unique d'un chanteur venu de l'autre bout du monde qui a su toucher les Français bien au-delà de sa musique, devenant une référence morale et spirituelle pour plusieurs générations.