Bob Marley : one love Bob Marley : one love

Chargement

Diffusé le 23/08/2024

L’auteur-compositeur-interprète jamaïcain Bob Marley surmonte de nombreuses épreuves pour devenir l'une des figures les plus emblématiques de la musique reggae à l'échelle mondiale. À travers ses luttes personnelles et sociales, il façonne un son révolutionnaire qui transcende les frontières et inspire des générations. Son parcours, marqué par sa passion pour la musique et son engagement politique, l'amène à créer des hymnes intemporels qui restent ancrés dans l'histoire de la musique.