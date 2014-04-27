Body of proof S2 E14 - Virus (1/2)

Diffusé le 18/07/2012

Dani Alvarez, la petite amie de Peter, est percutée par une voiture à la sortie d'un club alors qu'elle se trouvait mal après avoir bu un verre avec un inconnu. Suspecté, l'homme s'écroule à son tour en salle d'interrogatoire. Rapidement, l'équipe comprend qu'elle a affaire à un virus mortel et très contagieux. Alors que tous les membres de l'institut médico-légal sont mis en quarantaine, le docteur Charlie Stafford des autorités sanitaires s'installe pour superviser les recherches...