Bones S11 E9 - Chapeau de cow-boy et bottes de cuir

Diffusé le 10/12/2015

L'enquête sur la mort d'un comptable, passionné de Far West, conduit Booth et Brennan à infiltrer « le jeu des pionniers », un concours de tirs en tenues d'époque. Par ailleurs, Angela et Hodgins s'interrogent sur leur vie familiale et Camille se laisse séduire par le photographe Sebastian Kohl.