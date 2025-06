Bones S11 E18 - Enquête exclusive !

Lire la vidéo

Pour les besoins d'un documentaire sur la collaboration entre le FBI et l'institut Jefferson, et plus particulièrement sur le couple Booth-Brennan, une équipe de tournage suit le déroulement d'une enquête alors que le cadavre d'un homme est retrouvé dans une déchetterie 10 ans après sa disparition. Une occasion pour chacun d'expliquer son rôle, de revenir sur son parcours et d'aborder l'avenir…