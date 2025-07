Bones S12 E11 - Le jugement dernier

Diffusé le 17/04/2017

Camille et Arastoo célèbrent leur mariage en présence de l'équipe réunie au complet et chacun prépare ses projets d'avenir. Au lendemain des festivités, une urgence contraint pourtant les jeunes mariés à se rendre à l'institut : Mark Kovac, à l'origine de la mort du père de Bones, s'est échappé de prison et tous les signes montrent qu'une nouvelle menace plane sur l'anthropologue et ses collègues…