Bones S12 E8 - Vikings

Diffusé le 27/03/2017

Pourtant en deuil, Bones reprend le travail et trouve du réconfort auprès de Tim Sullivan, son ex petit ami venu la soutenir. Le FBI et l'institut enquêtent sur le meurtre d'une jeune américaine retrouvée sur les côtes canadiennes où elle était venue retracer l'histoire de sa famille…