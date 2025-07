Bones S12 E9 - Les fous du volant

Diffusé le 03/04/2017

Deux semaines avant l'audience de Zack Addy, Hodgins tente toujours d'innocenter l'ancien interne et se voit aidé de l'ex-psychiatre devenu chef cuisinier, Gordon Wyatt. Par ailleurs, Brennan et Booth infiltrent une course de derby pour résoudre le meurtre d'un braqueur…