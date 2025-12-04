Bones S6 E1 - Un pour tous...

Diffusé le 03/05/2012

Sept mois après avoir quitté les États-Unis, le docteur Brennan et l'agent Booth se retrouvent à Washington à la demande de Caroline. La réputation et la carrière du docteur Camille Saroyan sont en jeu. L'équipe de l'Institut Jefferson, partie aux quatre coins du monde, se reconstitue alors pour identifier le corps d'un enfant dont la disparition fait polémique. Mais rien n'est plus vraiment comme avant : Angela et Hodgins attendent un enfant, Sweets et Daisy sont émus de se revoir et Booth avoue à Brennan avoir fait la rencontre d'une journaliste sur le front afghan...