Bones S6 E13 - La valse des sentiments

Diffusé le 24/05/2012

Le corps d'un amateur de bicross est découvert sur le toit d'un immeuble, apparemment décédé des suites d'un saut incroyable en vélo. Pendant que l'agent Booth et le docteur Brennan interrogent les amateurs de BMX que la victime côtoyait, Hodgins et Fisher identifient les multiples fractures du cycliste et Angela tente de recréer le saut effectué. Durant l'enquête, Sweets s'entretient avec Booth avant de demander Daisy en mariage, ce qui encourage l'agent à en faire de même avec Hannah...