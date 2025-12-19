Bones S7 E2 - Les gloutons de l'extrême

Diffusé le 27/02/2012

Le corps d'une championne « d'ingestion rapide » est retrouvé peu avant une compétition. L'enquête se concentre sur les rivaux, l'ex-mari et le manager de la victime. L'institut Jefferson accueille un nouveau stagiaire, Finn Abernathy, qui impressionne toute l'équipe malgré son passé judiciaire. Vexé de ne pas avoir été convié à l'échographie et d'avoir appris le sexe de l'enfant après tout le monde, Booth cherche à convaincre Brennan qu'elle doit l'impliquer davantage dans son rôle de futur papa...