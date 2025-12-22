Bones S7 E4 - Lettres mortes

Diffusé le 05/03/2012

Un employé du centre des postes, aussi appelé « centre des lettres mortes », découvre un corps réparti dans plusieurs colis. L'enquête permet de remonter jusqu'à une imprimerie et d'identifier la victime, un employé qui avait disparu après avoir remporté, avec plusieurs collègues, une grosse somme d'argent à la loterie... Le grand-père de Booth vient lui annoncer la mort de son père ; Brennan cherche alors à aider son compagnon dans ce deuil qui le laisse pourtant de marbre...