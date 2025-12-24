Bones S7 E5 - Chasseurs de tornade

Diffusé le 12/03/2012

Le corps d'un chasseur de tornades est retrouvé dans un camp de vacances. Porté disparu cinq semaines plus tôt, il observait une série de tornades avec son camping-car transformé en station météo. Booth se rend dans cette région à risque, sans le dire à Bones pour ne pas la mettre en danger. De leur côté, Angela et Hodgins, très fatigués par des nuits difficiles que leur impose leur bébé, reçoivent la visite du père d'Angela, qui souhaite passer davantage de temps avec son petit-fils...