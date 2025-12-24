Bones S7 E6 - Code assassin

Diffusé le 19/03/2012

Un crâne et une colonne vertébrale sont retrouvés aux pieds d'une statue de Lincoln au musée de l'héritage américain, avec un message écrit en lettres de sang. Les analyses ADN montrent que le sang appartient à cinq agents du FBI. Les vertèbres de la colonne ayant été assemblées dans un ordre différent, Hodgins pense qu'il s'agit d'un code à décrypter pour retrouver les corps. Booth suspecte un hacker particulièrement brillant, Christopher Pelant, ainsi qu'un journaliste très bien informé, Ezra Krane...