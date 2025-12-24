Bones S7 E7 - Une part de mystère...

Diffusé le 16/04/2012

Des restes humains sont découverts dans une cuvette de toilettes. L'identification est rendue possible grâce à un implant oculaire : il s'agit d'un fugitif, condamné pour avoir arnaqué des milliers d'épargnants et échappé d'un pénitencier fédéral quelques mois plus tôt. Cependant, en remontant les canalisations, l'équipe comprend que l'homme a été tué au sein même de la prison et doit alors déterminer, parmi ses nombreux ennemis, qui aurait pu le tuer. Brennan, au terme de sa grossesse, souhaite accoucher à domicile contre l'avis de Booth...