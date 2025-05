Bones S8 E24 - Le maître du jeu

Lire la vidéo

Diffusé le 04/11/2013

Suite à la découverte d'un corps dans un parc national, Sweets comprend que le meurtrier s'est inspiré d'un de ses articles non publiés. La victime, un agent du FBI à la retraite, était un ancien partenaire de Booth. Lorsque deux autres agents périssent, il ne fait plus de doute que Christopher Pelant est de retour et qu'il resserre son étau autour de Booth. Effrayée à l'idée de le perdre, Temperance demande Seeley en mariage...