Bones S9 E1 - Une confiance aveugle

Diffusé le 11/11/2013

Booth confie à un ami et ancien prêtre son mal-être suite au chantage imposé par Pelant : le tueur ayant menacé d'exécuter cinq personnes innocentes si l'agent maintient son mariage avec Bones ou s'il lui révèle les raisons de son annulation. Alors que son couple est au plus mal et que les membres de l'institut soutiennent l'anthropologue, Booth doit pourtant collaborer avec Bones sur le meurtre d'un comptable du Département d'état, retrouvé broyé par le système d'air conditionné d'un hôtel...