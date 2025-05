Bones S9 E2 - Thérapie de couple

Diffusé le 18/11/2013

Un lynx est capturé alors qu'il dévorait un cadavre. L'enquête permet d'établir que l'homme a été tué dans une réserve indienne spécialisée dans les thérapies de couples, où Booth et Brennan se rendent sous couverture. Par ailleurs, Camille est victime d'une usurpation d'identité et Sweet, qui n'arrive plus à de bons profils, décide de prendre quelques jours de repos...