Bones S9 E21 - Jeter un froid

Diffusé le 04/07/2014

L'institut Jefferson peine à identifier la date exacte de la mort d'une femme, découverte dans un marais. Et pour cause, la victime a été cryogénisée, conduisant Booth et Brennan à enquêter dans cet univers particulier. Par ailleurs, Camille s'apprête à rencontrer les parents d'Arastoo et Booth s'attend à une éventuelle promotion...