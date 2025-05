Boon : la traque Boon : la traque

Diffusé le 22/07/2023

Boon, tueur à gages expérimenté, est chargé de retrouver et éliminer le jeune Motley Adams, unique témoin du meurtre de son frère aîné commis par Jed Haywood, un baron du crime du Sud profond. Boon doit agir vite. En effet, l'adolescent est également recherché par le FBI et par les hommes de main de Haywood. Mais le tueur à gages, fatigué et miné par un deuil, hésite à remplir son contrat jusqu'au bout...