Boy Girl etc... Il était une fois Boy Girl etc... Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 03/09/2022

Dans ce double épisode flash-back, Papa et Maman annoncent qu'ils vont se marier et que les deux familles vont désormais vivre ensemble. Les enfants jouent le jeu mais le courant ne passe vraiment pas. Leurs bagarres deviennent incontrôlables et m...