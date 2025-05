Boy Girl etc... L'admiratrice secrète

Lire la vidéo

Girl est persuadée que Lila l'aime bien, et veut à tout prix le lui faire avouer. Mais ses plans pour lui soutirer une déclaration d'amitié tournent bientôt à l'obsession et échouent les uns après les autres. Inquiets, ses frères et soeurs tentent...