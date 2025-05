Boy Girl etc... L'appel de l'aventure

Lire la vidéo

Zeus propose à Papy de partir à l'aventure pendant un an avec lui. Les enfants ne sont pas d'accords : un an sans Papy, c'est trop long ! Pour le convaincre de rester avec eux, ils se mettent en tête de créer des aventures dans la ville, et organi...