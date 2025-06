Boy Girl etc... Le concours canin

Lire la vidéo

Diffusé le 24/06/2020

Un concours canin est organisé, avec un prix à la clé pour le chien gagnant et son dresseur. Cheese, Girl et Mouse se proposent pour entraîner Dog - et partager le prix avec lui ! Boy aussi veut participer, mais son idée pour le numéro final de Do...