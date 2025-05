Boy Girl etc... Les Pros de l'impro

Diffusé le 07/08/2020

Mouse en a marre de faire toujours la même chose. Girl lui suggère de casser sa routine pour voir les choses différemment. Si Dog et Boy sont sceptiques, Mouse (rapidement suivi par Cat et Cheese) applique les enseignements de Girl et y prend goût...