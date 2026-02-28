Boy, Girl, etc. Bébé Boy

Diffusé le 04/06/2020

Lorsque Papa et Maman prennent des vacances en amoureux, ils confient la gestion de la maison à Boy. Ce dernier prend sa tâche très au sérieux mais se heurte à un mur : ses frères et sœurs ne pensent qu'à s'amuser et la maison devient vite un immense terrain de jeu. Boy sort alors sa dernière carte : son ancienne babysitteuse, Miss Molly. Son arrivée dans la maison bouleverse l'équilibre de la famille : Boy est le chouchou et retombe en enfance, tandis que ses frères et sœurs deviennent les petits esclaves de Molly. Finalement, Boy revient à la raison et tous ensemble, ils vont tout faire pour mettre la méchante nounou à la porte !