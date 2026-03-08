Boy, Girl, etc. Ça va smousser !

Les enfants retapent un vieux camion de glaces et se lancent sur le marché des smoothies ! Mais le glacier du quartier - le très gentil Tonton Bob - ne voit pas cette nouvelle concurrence d'un bon œil. Il met donc sur pied un plan pour saboter l'affaire de nos héros. Notre famille préférée ne compte pas se laisser faire, et la guerre des smoothies fait bientôt rage ! Mais Tonton Bob finit par dévoiler sa vraie motivation : son camion, c'est son seul moyen de financer une opération vitale pour l'amour de sa vie. Attendri, notre gang enterre la hache de guerre et décide de lui venir en aide... sans savoir qui est le mystérieux amour de Bob.