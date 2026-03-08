Boy, Girl, etc. Dans la peau de l'autre

Cheese et Dog se moquent de leurs modes de vie respectifs : d'après Dog, Cheese est une petite princesse surprotégée, tandis que Cheese voit Dog comme un accro au sport, obsédé par l'idée de se rendre utile. Contre toute attente, quand ils s'essaient aux hobbies de l'autre, ils se rendent compte qu'ils aiment bien ça ! Ils échangent alors leur rôle au sein de la famille : Dog devient paresseux, et Cheese ultra serviable ! Leurs frères et sœurs en ont vite assez. La vraie Cheese et le vrai Dog commencent à leur manquer ! Ils vont devoir leur rappeler qui ils sont vraiment pour les convaincre d'abandonner leur jeu de rôles.