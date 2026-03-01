Boy, Girl, etc. Greb Nefual E Neg

Les enfants regardent un vieux film d'horreur dans lequel un personnage prononce une phrase magique dans une langue ancienne. Répétée trois fois, elle a le pouvoir d'envoyer ses victimes dans le royaume des ténèbres. La phrase ? Greb-nefual e-neg ! Le film fait son petit effet mais Girl maintient que c'est du faux. La preuve ? " Greb-nefual e-neg ! " - elle dit la phrase à voix haute. Sur le coup, rien ne change. Mais un à un, les enfants disparaissent. À la fin, il ne reste plus que Boy, qui va devoir surmonter sa superstition pour sauver ses frères et sœurs !