Boy, Girl, etc. Justice familiale

Quand les parents décident d'embarquer la télé parce que les enfants se disputent trop, nos frères et sœurs comprennent qu'il est temps de s'auto-discipliner. Mouse se proclame juge et tranche toutes les disputes. Quand quelqu'un se comporte vraiment mal, il l'envoie purger sa peine dans une " prison " de sa fabrication. Mais quand Mouse se met lui-même en prison pour avoir mal agi, les enfants se retrouvent tous derrière les barreaux ! Ils vont devoir s'accorder et combiner leurs forces pour se sortir de là avant que Papa et Maman ne rentrent !