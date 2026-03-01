Boy, Girl, etc. La Chatastrophe

Diffusé le 05/06/2020

Boy vient de lancer son entreprise de petits boulots, et les affaires vont bon train. Du coup, il surexploite son unique employé, Dog, s'en même y prêter attention. Dog est trop loyal pour refuser, mais il est au bout du rouleau, surtout quand il apprend que son prochain boulot consistera à promener deux chats particulièrement cruels. Alors, Girl décide de lui apprendre à se faire respecter. Elle kidnappe les deux chats pour que Dog comprenne qu'il aurait dû dire non à Boy pour s'éviter des problèmes. Le plan semble fonctionner, mais les deux félins s'échappent ! Dog et Girl doivent les retrouver, et vite, avant que l'entreprise de Boy ne fasse faillite !