Boy, Girl, etc. La cheese party

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Cheese n'a pas d'anniversaire à proprement parler. Alors à la place, elle organise chaque année une Cheese Party pour célébrer son existence. D'habitude, ses frères et sœurs l'aident à organiser une super fête, mais cette fois-ci, c'est la catastrophe et la fête est ratée. Et pour couronner le tout, Cat a invité les pires ennemis de la famille - les jumeaux Smith ! Ces derniers prennent un malin plaisir à gâcher la journée et à enfoncer Cheese. Ses frères et sœurs vont tout faire pour se racheter et offrir à Cheese une journée digne d'elle !