Boy, Girl, etc. La course de trottinette

Diffusé le 05/07/2020

Alors qu'ils font de la trottinette dans le parc, notre famille chamailleuse préférée tombe sur les Smith, un frère et une sœur ultra soudés et super agaçants. Les Smith prennent un malin plaisir à se moquer des divisions de notre gang. C'en est trop ! Pour prouver qui est la meilleure famille, les deux équipes vont s'affronter dans une course de relais dans le parc, à trottinette ! Sauf que nos héros rencontrent un obstacle de taille... Cat ne sait pas faire de la trottinette ! Les enfants vont unir leurs forces pour trouver une solution et le jour de la course, Cat va devoir se dépasser pour aider sa famille à battre leurs ennemis jurés !