Boy, Girl, etc. La guerre du trône

Les garçons et les filles en ont marre de partager la salle de bain, donc ils décident de la diviser en deux ! Chaque groupe occupe la moitié de la pièce, et chaque " camp " a ses propres règles. Le côté filles devient vite un lieu de fête et d'excès, tandis que le côté des garçons, dirigé par Dog, est placé sous le signe de l'ordre... et de l'ennui ! Boy et Mouse ont beau faire des efforts pour ne pas blesser Dog, ils finissent par aller s'amuser du côté des filles. Dog découvre qu'il a été trahi par son meilleur ami et les frères et sœurs vont alors devoir communiquer et trouver un compromis pour que la paix règne à nouveau dans la salle de bain !