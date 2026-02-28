Boy, Girl, etc.

Mouse achète un jeu vidéo qui favorise le travail en équipe, pour rapprocher un peu ses frères et sœurs. Sauf que, pendant la partie, ils ne font que se disputer ! Mouse décide alors de créer un robot pour rétablir l'ordre : dès que le jeu part en dispute, le robot punit les enfants ! Mais Mouse perd le contrôle de la machine et c'est toute la famille qui se retrouve en danger ! S'ils veulent survivre, ils vont devoir aller jusqu'à la fin du jeu... sans se chamailler ! À moins que les coups bas et les insultes ne deviennent un atout dans leur combat contre le robot fou.