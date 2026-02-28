Boy, Girl, etc. Le jeu ou la vie

Mouse achète un jeu vidéo qui favorise le travail en équipe, pour rapprocher un peu ses frères et sœurs. Sauf que, pendant la partie, ils ne font que se disputer ! Mouse décide alors de créer un robot pour rétablir l'ordre : dès que le jeu part en dispute, le robot punit les enfants ! Mais Mouse perd le contrôle de la machine et c'est toute la famille qui se retrouve en danger ! S'ils veulent survivre, ils vont devoir aller jusqu'à la fin du jeu... sans se chamailler ! À moins que les coups bas et les insultes ne deviennent un atout dans leur combat contre le robot fou.