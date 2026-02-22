Boy, Girl, etc. Le journal ultime

Cheese écrit par erreur son nouveau roman d'heroic fantasy dans le journal intime de Boy. Ce dernier se dit qu'en suivant à la lettre le parcours d'un héros de roman, sa vie sera peut-être moins nulle ! Il met son plan à exécution et rejoint vite la team des enfants cools du parc. Ce qui ne manque pas d'agacer Girl. Quand elle comprend que Cheese est derrière tout ça, elle la convainc d'écrire un nouveau chapitre, qui annonce une nouvelle péripétie de taille dans la vie de Boy : il va devoir se frotter à Chad, le type le plus cool de la bande !