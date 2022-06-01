Boy, Girl, etc. Le monde merveilleux de Bobbly Wobbly

Chargement

Boy reçoit un super cadeau de la part de ses frères et sœurs - un ticket qui lui donne accès à l'usine qui fabrique ses figurines préférées ! Il est fou de joie, mais la visite s'avère complètement NULLE. Qu'à cela ne tienne, Boy est aux anges. Mais ses frères et sœurs tiennent vraiment à ce qu'il passe un moment inoubliable, alors ils ont une idée : ils vont utiliser la machine à fabriquer les figurines pour créer une figurine unique à l'image de Boy. Sauf que quand la directrice les prend sur le fait, la situation se corse pour nos amis. D'autant plus que Boy leur en veut d'avoir gâché la visite. Vont-ils parvenir à se racheter ? OUI ! Enfin, presque. A peu près quoi.